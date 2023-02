Mehr als 46.000 Euro haben die Sternsinger im Januar im Kreis Kusel gesammelt. Dies ergibt eine vorläufige Auswertung der katholischen Pfarreien St. Franz Xaver (Lauterecken), Heiliger Christophorus (Kübelberg) und St. Ägidius (Kusel). Das beste Ergebnis fuhren die Sternsinger im Südkreis ein. Dort wurden nach Angaben der Pfarrei bis Anfang Februar 23.132 Euro gesammelt. „Es gibt noch einige Nachzügler-Spenden“, berichtet eine Sprecherin. Bis Ende Januar standen in mehreren Geschäften zusätzlich Spendenboxen.

Weitere Spenden werden erwartet

In vier der sieben Gemeinden der Pfarrei St. Ägidius sei es nicht mehr gelungen, mit Kindern von Haus zu Haus zu ziehen, bedauert Gemeindereferent Michael Huber aus Kusel. Dort sei ein Brief mit einem Segensaufkleber an die Haushalte verteilt worden. In den drei anderen Gemeinden sei die Segenspost ausgeteilt worden, oder Sternsinger seien unterwegs gewesen. In knapp 20 der 60 Orte der Pfarrei seien rund 75 Kinder mit etwa 20 Begleitpersonen von Haus zu Haus gegangen. Ende Januar kletterte das Spenden-Barometer der Kuseler Pfarrei bislang auf rund 17.100 Euro, so Huber.

Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen stand unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. In der Pfarrei St. Franz Xaver waren 45 Kinder aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein mit Betreuern unterwegs und brachten den Segen in die Häuser. Dabei machten sie Station in Wolfstein, Rutsweiler, Oberweiler-Tiefenbach, Relsberg, Kreimbach-Kaulbach, Ginsweiler und Reipoltskirchen. Auch Pfarrer Christof Anselmann mischte sich im bunten Gewand mit einer Erwachsenengruppe unter die Sternsinger. Kinder besuchten zudem die Verbandsgemeindeverwaltung und die Seniorenheime in Wolfstein und Ingweilerhof. In mehreren Orten wurden Segensbriefe verteilt. Bei der Aktion kamen nach Angaben der Pfarrei allein durch die Sammlung der Kinder mehr als 6000 Euro zusammen. Weitere Spenden werden erwartet.