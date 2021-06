Der vorübergehende Starkregen am Mittwochabend hat den Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan erheblich Arbeit beschert. Am schlimmsten waren die Folgen in Schellweiler, wo Wassermassen von einem angrenzenden Hang die Terrasse eines Mehrfamilienhauses so stark fluteten, dass sich das Wasser mehr als einen halben Meter hoch am Haus aufstaute. Zum Teil drangen Wasser und Schlamm in die Erdgeschosswohnung. Die Wehren Schellweiler und Etschberg pumpten ab.

Bei Herchweiler, Konken und Theisbergstegen mussten die örtlichen Wehren ausrücken, um Geröll von überfluteten Straßen zu räumen. Und in Thallichtenberg, Pfeffelbach, Haschbach und Kusel mussten überflutete Keller ausgepumpt werden. Allein in der Trierer Straße in Kusel waren davon laut Feuerwehr fünf Häuser betroffen.

Rund 40 Wehrleute waren insgesamt im Einsatz und kamen erst nach etwa fünf Stunden weit nach Mitternacht nach Hause.