Bei der Stadtsanierung in Lauterecken wurden schon frühzeitig Kinder und Jugendliche mit eingebunden, um die Stadt auch für die Jüngeren attraktiver zu gestalten. Ein Workshop für Jugendliche findet am 18. Juli statt.

Die Jugend scheute sich bei den ersten Beteiligungen nicht, Vorschläge und Wünsche zu äußern. Manches davon ist bereits umgesetzt worden. So gibt es etwa seit vergangenem Jahr eine Straußjugend. Ziemlich weit oben auf der Liste der Jugendlichen stand auch ein Treffpunkt im Freien nahe der Innenstadt. Anbieten würde sich ein Teilbereich des Marktplatzes, der nicht für Veranstaltungen wie das Heimatfest benötigt wird. Das Planungsbüro BBP Kaiserslautern plant nun einen Workshop mit den Jugendlichen vor Ort. „Was will die Jugend? Was will die Stadt?“, soll laut Roland Kettering ermittelt werden. Berücksichtigt werden muss, dass es sich um ein Überschwemmungsgebiet handelt. Die Ideenwerkstatt findet am Dienstag, 18. Juli, um 17 Uhr am Marktplatz statt – bei schlechtem Wetter im Stadthaus. Nach den Sommerferien sollen dann die konkreten Planungen starten.