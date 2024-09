Die für den kommenden Sonntag geplante Wallonen-Historic findet nicht statt. Die Sportfahrer-Union Kaiserslautern (SUK) hat sich zur Absage entschlossen.

„Wir hätten die Strecke kurzfristig erheblich umplanen müssen, was personell und zeitlich nicht zu schaffen gewesen wäre“, erklärt der Vorsitzende Helge Leitzbach die Entscheidung. Zudem war das Interesse an dieser Veranstaltung noch nicht allzu groß. Das ist allerdings nur ein zweites Argument, da den Organisatoren bekannt ist, dass die Teilnehmer erst in den letzten Minuten der Anmeldefrist ihre Teilnahme erklären. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, da wir schon einiges an Arbeit in die Planung gesteckt hatten“, sagt der Vereinsvertreter weiter.

Damit ist die Wallonen-Historic jedoch nicht vom Tisch. „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder mehr Glück haben und werden die Herausforderung erneut angehen“, verspricht Leitzbach. Jetzt geht das Organisationsteam in die Planung zur nächstjährigen Trifels-Oldtimerwanderung.