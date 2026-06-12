Wie angekündigt, ist die jüngste Sperrung in der Kuseler Bahnhofstraße mit dem Hutmacherfest-Auftakt Geschichte: Wie angekündigt am Freitag, 11. Mai, sind am frühen Nachmittag die Durchfahrtssperren und Warnbaken verschwunden, die bis dato die untere Bahnhofstraße vom Rosengarten-Kreisel abgeriegelt hatten. die Sperrung war nötig, um Reparaturen an einer Gasleitung sicher vornehmen zu können.

Knapp fünf Wochen lang war der Bahnhof verkehrstechnisch von der Innenstadt abgeschnitten und nur von der B420 her an der Zufahrt der früheren Schnellpresse erreichbar. Jetzt, da die Sperrung aufgehoben ist, wird die Bahnhofstraße zwischen Rosengarten und Bahnhof-Kreisel auch wieder zur Einbahnstraße.