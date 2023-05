Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von einer Mammutaufgabe sprach Bürgermeister Andreas Müller, als im Dezember die Idee des Solidarpakts Erneuerbare Energien vorgestellt wurde. Um ihn einführen zu können, müssen alle 41 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein zustimmen. Bald ist ein Jahr vergangen – die Verantwortlichen blicken sehr positiv auf die bisherige Entwicklung.

Der Vorschlag eines Solidarpaktes kam zu einer Zeit, in der es immer mehr Anfragen in den Ortsgemeinden von Photovoltaikanlagen-Projektierern gab – und es sind in den vergangen Monaten