Grau und immer mal wieder regnerisch wird es in den kommenden Tagen – selbst die tapfersten Wetteroptimisten dürfen sich damit vertraut machen, dass die warme Zeit des Jahres vorbei ist und der Herbst ruft.

Auf der Rückseite eines Tiefs, das sich in Richtung Skandinavien entfernt, gelangt ein Schwall kühler Polarluft nach Mitteleuropa. Die vorhandene Labilität in der Atmosphäre führt zunächst zu einigen Regenfällen oder Schauern. Nach kurzem Hochdruckeinfluss am Samstag erreicht uns auf Sonntag von Westen her eine weitere Störungszone mit Regen, ehe sich anschließend ein stabileres Hoch aufbauen könnte.

Vorhersage

Donnerstag: Die Wolken dominieren, machen aber zwischendurch Platz für Sonnenstrahlen. Gelegentlich fällt Regen, oder es gehen örtliche Schauer nieder. Die Temperaturen bewegen sich im herbstlichen Bereich. Der anfangs spürbare Wind schwächt sich bis zum Abend ab.

Freitag: Am Vormittag halten sich zum Teil noch dickere Wolken mit einzelnen Schauern. Am Nachmittag setzt sich aber häufiger die Sonne durch. Die Temperaturen gehen leicht zurück.

Samstag: Nach Auflösung stellenweiser Nebelfelder scheint zunächst die Sonne, bevor von Frankreich her Wolkenschleier aufziehen. Diese verdichten sich im Tagesverlauf, aber wohl erst im Laufe der Nacht setzt Regen ein. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Sonntag: Zunächst halten sich kompaktere Wolken, und gelegentlich kann es regnen. Nach Mittag bekommt die Wolkendecke größere Lücken für einige freundliche Phasen. Es wird bei leicht böigem Wind noch etwas kühler als an den Vortagen.

Weiterer Trend

Bis Mittwoch gibt es voraussichtlich neben dichteren Wolken auch einige größere Aufheiterungen. Teilweise kann es auch neblig-trübe sein. Die Temperaturen steigen ein wenig an und entsprechen in etwa der Jahreszeit. Allerdings dreht der Wind auf Nordost bis Ost und kann immer wieder auffrischen.