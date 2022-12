Die SG Oberarnbach hat zwei neue Spielertrainer präsentiert. Nils Becker und Yannick Schording werden in der nächsten Saison die Nachfolge von Benjamin Mayer antreten. Letzterer soll die in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz spielende erste Mannschaft noch bis zum Rundenende coachen.

Da Benjamin Mayer aus freien Stücken sein Traineramt zum Saisonende zur Verfügung stelle, habe man handeln müssen und sich für Nils Becker und Yannick Schording als Nachfolger entschieden, teilte die SG Oberarnbach mit. Die beiden werden sich ab Sommer die Spielertrainerrolle teilen. Becker ist langjähriger Kapitän und absoluter Leistungsträger des Teams. Yannick Schording kommt nach einjähriger Abwesenheit und ersten gesammelten Erfahrungen als Spielertrainer zu seinem Heimatverein zurück. Die Spielgemeinschaft setzt somit für die Saison 2023/24 auf eine interne Lösung.

Johannes Straßer wechselt zur SGO

Durch die frühe Klarheit in dieser Personalie solle die Mannschaft weiterhin zusammengehalten und volle Konzentration auf die Rückrunde gelegt werden, um wie in den Vorjahren den Klassenverbleib zu schaffen, teilte der Verein weiter mit. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde zudem in der Winterpause Johannes Straßer verpflichtet, der vom SV Kottweiler-Schwanden zur SGO wechselte.

Die Spielgemeinschaft bedankt sich bei Benjamin Mayer, „der sowohl sportlich als auch menschlich bei Spielern, Verantwortlichen und Fans einen durchweg positiven Eindruck hinterlässt“.