Nach einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau fahndet die Polizei nach dem Täter. Wie das Präsidium mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch, 28. Juni, in der Lehnstraße. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand bedrängte ein Unbekannter gegen 10.30 Uhr eine 18-Jährige. Ein Zeuge bemerkte das Geschehen und eilte der Frau zur Hilfe. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Zur Sicherheit begleitete der Helfer nach Angaben der Beamten die 18-Jährige zum Bahnhof, wo sie in einen Bus stieg. Die Frau vertraute sich später Angehörigen an, die die Polizei informierten. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet nun um Hinweise. Von dem Täter liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach ist der Mann etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er sei auffallend dünn und habe eine dunkle Hautfarbe. Seine Haare waren kurzrasiert. Von dem unbekannten Helfer ist der Polizei zufolge bekannt, dass er zwischen 20 und 30 Jahre alt sein könnte. Er habe eine schlanke Figur und helle Haare. Der Mann habe Dialekt gesprochen. Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere der Helfer, werden gebeten, sich unter Telefon 06381 9190 mit der Polizei Kusel in Verbindung zu setzen.