Mit dem Programm „Kompass – Kompakte Hilfe für Solo-Selbstständige“ fördern das Bundesarbeitsministerium und der Europäische Sozialfonds Plus Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen von Solo-Selbstständigen mit bis zu 90 Prozent, maximal mit 4500 Euro. Die Anlaufstelle für Interessierte ist bei der Unternehmensberatung Sefrin & Partner in der Bahnhofstraße 54 in Kusel. Ansprechpartnerin ist Marina Schlicher von der Unternehmensberatung Sefrin und Partner aus Pirmasens. Der Ersttermin ist kostenlos. Der nächste Kompass-Sprechtag findet am Freitag, 17. Mai, von 9 bis 12 Uhr in der Kreisverwaltung Kusel statt. Anmeldungen sind per E-Mail an anlaufstelle-kompass@sefrin-partner.de oder unter der Telefonnummer 06331 725040 möglich.