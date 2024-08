Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist in Rheinland-Pfalz angekommen. Im Kreis Kusel gibt es bisher noch keine Meldungen. Allerdings kann sich das Virus auch in unsere Region schnell ausbreiten. Die Behörden sind vorbereitet.

In Ostdeutschland ist die Afrikanische Schweinepest schon aufgetreten, auch in den Landkreisen Alzey-Worms und Mainz-Bingen wurde das Virus bereits bei Wildschweinen nachgewiesen. In Südhessen grassiert