Wegen der aktuellen Corona-Lage haben sich die ausrichtenden Vereine in Schönenberg-Kübelberg untereinander verständigt, wie bereits 2021 in allen drei Ortsteilen im Februar 2022 auf eine Durchführung der jeweils individuell geplanten Prunksitzungen zu verzichten. Insgesamt sechs Veranstaltungen waren von den Vereinen in Vorbereitung. Das haben der TuS Schönenberg, der TV Kübelberg und der KuH Sand mitgeteilt. Damit die Mühe für die Tanzgruppen nicht umsonst war, sollen bis zum Frühjahr neue Formate der Präsentation entwickelt werden.