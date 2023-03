Ein zentrales Projekt der Stadtsanierung ist die Aufwertung des Areals rund um die Roseninsel. Die dortige Stadtscheune ist nun Teil einer Machbarkeitsstudie.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier hat Anfang des Jahres grünes Licht für die Lauterecker Stadtsanierung gegeben. Neben Projekten in der Innenstadt soll auch die Roseninsel und das sie umgebende Areal eine Frischzellenkur erhalten. In der dortigen Stadtscheune sind derzeit Geräte des Bauhofs untergebracht. Allerdings soll die Sandsteinscheune künftig anderweitig genutzt werden. Wie, das soll die vom Stadtrat in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie aufzeigen. Eine Begehung mit dem Planungsbüro und dem Architekten habe bereits stattgefunden. Die Bausubstanz sei gut, sagte Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis. Es es ein Wunsch, die Räume künftig bei Veranstaltungen nutzen zu können.