Ein Rohrbruch sorgt in Lauterecken für Probleme mit der Wasserversorgung. Über den Mittwoch hinweg ist diese teilweise eingeschränkt. Laut Werkleiter Fred Wolf ist ein Wasserrohrbruch nahe dem Hochbehälter „Auf Dump“ der Grund. Der Schaden wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entdeckt, als ein Anruf beim Bereitschaftsdienst wegen gestörter Wasserversorgung bei den Verbandsgemeindewerken Lauterecken-Wolfstein einging. Die Leitung vom Behälter in die Stadt wurde umgehend abgedreht.

Die Wasserversorgung für die gesamte Stadt erfolge zurzeit über den tiefer gelegenen Hochbehälter in der Bergstraße. In höher gelegenen Gebieten ist der Wasserdruck deswegen reduziert, einschränken müssten sich die Bewohner aber nicht, so Wolf. Auch etwaige Lufteinschlüsse oder Sand, der durch den Rohrbruch in die Leitungen gekommen sein könnten, seien gesundheitlich unbedenklich. Es werde bereits an der Reparatur gearbeitet, die Gründe für den Rohrbruch seien noch unklar. Laut Wolf soll der Schaden schon im Laufe des Tages behoben sein.