Wegen der Rallye „Kohle & Stahl“, die am Samstag zum 34. Mal ausgetragen wird, muss die Straße zwischen Reichweiler und Eckersweiler am kommenden Samstag, 24. September, gesperrt werden. Das hat der Motorsportclub Obere Nahe mitgeteilt, der für die Rallye mitverantwortlich zeichnet. Die Umleitung führt über Freisen und Berschweiler, die Route ist ausgeschildert.

Gesperrt ist die Straße – die von der K61 in die K57 übergeht – von 11 bis 20.30 Uhr. Nicht nur motorisierte Fahrzeuge, auch Fußgänger und Radfahrer müssen die Strecke während dieses Zeitraums meiden. Laut Motorsportclub ist auch in Reichweiler am Samstag mit erhöhtem Fahrzeugaufkommen zu rechnen.