Ein Probealarm über die Handy-App Katwarn wird am Donnerstag, 7. Oktober, von der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolftein ausgelöst. „Das machen wir turnusmäßig einmal im Jahr“, erklärt Büroleiter Christian Sauer auf Anfrage. Es gehe vor allem darum, die Zugänge zu testen: Die Verbandsgemeinde hat ebenso Lizenzen wie der Kreis und die Leistelle, um Warnungen über die App zu verschicken. Wie beispielsweise Anfang des Jahres, als nach einem Rohrbruch in Wolfstein mehrere Orte ohne Wasserversorgung waren.

Ein Rücklauf der Bevölkerung zum Probealarm wird nicht erwartet. Sollte etwas nicht klappen, werde man das an den eigenen Endgeräten merken, sagt Sauer. Doch nutzt die Verwaltung die Gelegenheit, um mit der Ankündigung die Aufforderung zu verknüpfen, das Katastrophenwarnsystem auf dem Handy zu installieren. Es sei eine gute Möglichkeit, im Notfall schnell die Bürger zu erreichen, betont Sauer. Ein anderes derartiges Instrument stehe derzeit nicht zur Verfügung. Zwar gebe es im Nordkreis noch in jedem Ort außer in Offenbach-Hundheim eine Sirene, die werde jedoch nur zur Alarmierung der Wehr genutzt. Signale für die Warnung der Bevölkerung könnten über die Geräte jedoch nicht abgesetzt werden, dazu fehlten die technischen Voraussetzungen.