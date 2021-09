Die Polizeiinspektion Lauterecken warnt vor einer potenziellen Betrugsmasche per Stellenannonce. Laut Angaben des Anzeigeerstatters recherchierte er in lokalen Printmedien nach Jobangeboten. Im Nachgang erfolgte eine Onlinebewerbung. Dabei wurde ein erheblicher Anteil personenbezogener Daten angegeben. Im Nachgang stellte sich heraus, dass vermutlich gar kein Job in Aussicht stand, lediglich die personenbezogenen Daten erhoben wurden, heißt es im Polizeibericht. Inwiefern diese zur weiteren missbräuchlichen Verwendung genutzt werden, muss noch ermittelt werden. Die Polizei warnt eindringlich vor der leichtgläubigen Herausgabe personenbezogener Daten.