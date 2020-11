Stark alkoholisiert war ein Autofahrer am Samstagabend in Hinzweiler unterwegs. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann gegen 22.15 Uhr in der Straße „In der Au“ kontrolliert. Weil die Beamten bei der Kontrolle einen starken Alkoholgeruch feststellten und zudem mehrere leere Bierdosen in im Wagen des Mannes lagen, wurde der Fahrer zu einem Atemalkoholtest gebeten. Das Ergebnis: 1,88 Promille. Daraufhin wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Außerdem, so berichtet die Polizei weiter, wurde der Führerschein des betrunkenen Fahrers sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.