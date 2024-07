In der letzten Saison noch harte Konkurrenten im Aufstiegskampf in der Bezirksliga, so treffen der SV Nanz-Dietschweiler und die TSG Wolfstein-Roßbach am Sonntag gleich wieder aufeinander. Beide Teams stellen sich auf ein Spiel auf Augenhöhe ein, obwohl inzwischen ein Ligaunterschied besteht.

Die erste Runde des Verbandspokals macht es möglich: Nämlich das Aufeinandertreffen zweier in der Vorsaison konkurrierender Bezirksliga-Aufstiegskandidaten, wobei der eine den längeren Atem