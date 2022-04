Pandemiebedingt sind für Schüler die Möglichkeiten rar geworden, die Klassenkasse aufzupolieren. Einige Klassen der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr dürfen sich nun dennoch über einen Geldsegen freuen. Grund ist ein Plakatwettbewerb des Wälzlager-Spezialisten SBN.

Die Schüler der IGS haben sich nicht zweimal bitten lassen, als das Unternehmen aus dem Schönenberg-Kübelberger Mehlpfuhl zum Plakatwettbewerb aufgerufen hat. Schüler aus 15 Klassen haben 200 Plakate eingereicht, sagte SBN-Mitarbeiterin Yasemin Elmes, die Initiatorin des Wettbewerbs. Sechs Plakate wurden nun ausgewählt und prämiert.

Ein Thema wurde nicht vorgegeben. So zierten die Wand im SBN-Konferenzraum am Mittwoch sechs Plakate, die sich mit Musik, Demokratie, Religion, Tieren, Umweltschutz sowie mit dem Berufsfeld „Erzieher“ auseinandersetzten. Die zwölfjährige Maylin Jung erstellte etwa eine Collage zum Thema Herbst. „Bei einem Bild ist oft noch viel weiß erkennbar. Bei einer Collage hingegen sieht man viel, aber doch wenig“, sagt das an Kunst interessierte Mädchen. Sie habe mit vielen Orange-Tönen gearbeitet: Diese Farbe passe zum Herbst und erzeuge in ihr Fröhlichkeit.

Schaukasten der Gemeinde?

Fröhlich waren auch ihre neun Mitschüler, die ebenfalls mit einem Preis ausgezeichnet worden sind. Sie haben ein neues Tablet erhalten. Darüber hinaus dürfen sich auch die Klassenkameraden der Sieger über einen Geldpreis freuen. Denn SBN stellte weitere 2900 Euro – aufgeteilt in Einzelbeträge zwischen 300 und 1000 Euro – für die jeweilige Klassenkasse zur Verfügung.

„Einfach so Geld geben wollten wir nicht. Deshalb wollten wir etwas Ungewöhnliches machen“, schildert SBN-Geschäftsführer Tim Hutzel, der überrascht war von der Menge der Einsendungen. „Als wir die Sieger ausgewählt haben, hingen hier alle Wände voll, teilweise auch die Fenster.“ Der stellvertretende Schulleiter Peter Molter zeigte sich begeistert von der Aktion. „Das ist eine Win-win-Situation. Die Schüler mussten etwas leisten und werden dafür auch belohnt.“ SBN-Geschäftsführer Tim Hutzel ergänzte, dass die Ortsgemeinde mehrere Schaufenster zur Verfügung stellen würde, sofern die Schüler ihre Plakate dort ebenfalls präsentieren wollen.