Entlang der Autobahn 62 in Richtung Trier werden im Abstand von weniger als 20 Kilometern parallel drei Gewerbegebiete entwickelt. Seit bald zehn Jahren wird das Gewerbegebiet Schellweiler-Ehweiler geplant, wann die Erschließung beginnt, ist offen. In Reichweiler beabsichtigt eine Investorengruppe, das Gelände zu erwerben und in eigener Regie zu erschließen.

Erste Überlegungen für ein Gewerbegebiet auf den Gemarkungen Ehweiler und Schellweiler – in dem Geländedreieck zwischen Autobahn, Landstraße 360 und B 420 – reichen