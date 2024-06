So gut wie jedes Freibad kennt sie, die immergleichen Menschen die schon fünf Minuten vor Beginn an den Eingängen der Freibäder stehen und auf Einlass warten. Was bewegt sie zu so einer Hingabe? Noch dazu bei vergleichsweise frischen Temperaturen?

Montag, 8.55 Uhr vor dem Freibad Altenglan. Es sind etwa 19 Grad, der Himmel ist wolkenverhangen und der Boden nass vom Regen der Nacht. Noch fehlen ein paar Minuten, bis die Becken für die Besucher