Die vier Polizisten, die als erste am Tatort waren, schilderten am Montag dem Gericht, wie sie ihre Kollegen fanden. Sie sahen sofort, dass hier jede Hilfe zu spät kam. Und sie mussten sehr vorsichtig sein, weil sie nicht wussten, ob die Täter noch in der Nähe sind.

Sie sind alle sehr jung – und sie haben Furchtbares gesehen: die vier Beamten, die am frühen Morgen des 31. Januar nördlich von Kusel Streife fuhren, um Einbrecher zu erwischen, die seit