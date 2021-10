Das Herrenteam der HSG Schwarzerden-Kusel hat den Heimsieg zum Saisonauftakt der B-Liga gegen den TuS Wiebelskirchen II knapp verpasst. Besser machten es dagegen die Damen: Deren erstes Heimspiel in der A-Liga des HV Saar endete gegen die FSG Dirmingen-Schaumberg II 18:10 (9:7).

Die Partie gegen Wiebelskirchen hatte mit einer schwachen Leistung der HSG-Herren begonnen. Die Angriffe wurden überhastet vergeben, was die Gäste zu einer 4:0-Führung nutzten (5.). Bis zur 16. Minute holten die HSG den Rückstand aber auf (7:7). Das Team von Trainer Christian Jung geriet bis zur Halbzeit aber wieder mit 10:13 in Rückstand. Doch die HSG agierte im Anschluss energischer in der Abwehr und gezielter im Abschluss. Den Gästen gelangen kaum noch Treffer, sodass mit dem Treffer zum 17:15 erstmals ein Zwei-Tore-Vorsprung für die HSG heraussprang (44.). Diesen baute das Team auf 22:19 (50.) aus. Doch ausgerechnet in den Schlussminuten wurde der TuS Wiebelskirchen II beim Torabschluss wieder erfolgreicher – in den letzten 30 Sekunden gelang ihnen doch noch der Treffer zum 22:22-Endstand.

Die Kuseler Handballdamen konnten in ihrem Heimspiel gegen Dirmingen-Schaumberg II mit Elena Baltes (Kreis) und Evelyn Rakin (Rückraum), die in der vergangenen Woche nach längerer Pause wieder ins Training eingestiegen waren, zwei erfahrene Spielerinnen zurück im Team begrüßen. Die HSG startete gut ins Spiel, zeigte in dieser Partie wesentlich mehr Ballsicherheit als noch bei der Niederlage in Itzenplitz und spielte bis zur Halbzeit eine 9:7-Führung heraus.

Trainer Hans-Peter Eckert gab dann in der Kabine eine klare Marschroute vor: Die konditionellen Vorteile sollten ausgespielt werden. Mit Tempogegenstößen und konsequenter Abwehrarbeit konnte die HSG in der zweiten Hälfte die Führung auf acht Tore ausbauen, auch weil die Gäste nur noch drei Tore erzielten. Nach dem zweiten Spieltag rangiert die pfälzisch-saarländische Spielgemeinschaft mit 2:2 Punkten nun auf Tabellenplatz zwei.