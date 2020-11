Durchatmen an der Corona-Front. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt für den Landkreis Kusel nur fünf Neuinfektionen.

303 Bewohner des Landkreises sind aktuell an Covid-19 erkrankt. Sie verteilen sich auf alle drei Verbandsgemeinden: 127 Oberes Glantal, 101 Kusel-Altenglan, 75 Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Erkrankten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt bei 256,6. Das ist immer noch der höchste Wert in Rheinland-Pfalz, gefolgt von der Landeshauptstadt Mainz, die auf 250,3 kommt.

186 Personen sind als geheilt aus der Quarantäne entlassen. Sechs Todesopfer sind im Landkreis bislang zu beklagen.

Keine neuen Fälle im Waldmohrer Seniorenheim

Der saarländische Schwesternverband teilte am Dienstag über seinen Sprecher Dirk Sellmann mit, dass alle 84 Bewohner des Hauses am Schachenwald in Waldmohr getestet worden sind – ohne ein einziges positives Ergebnis. In dem Seniorenheim hatten sich zwei Mitarbeiterinnen der Hauswirtschaft infiziert. Sie sind zu Hause in Quarantäne.

Schuleingangsuntersuchungen gestoppt

Um die Gesundheitsämter zu entlasten, gibt es seit dieser Woche die Möglichkeit, die Schuleingangsuntersuchungen vorübergehend auszusetzen. Das hat das Mainzer Gesundheitsministerium beschlossen.

Der Kreis macht davon Gebrauch für den Einschulungsjahrgang 2021/2022. „Die Begutachtung von Kindern, deren Eltern eine Zurückstellung beantragt haben und von Kindern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf, wird auf jeden Fall nachgeholt“, erklärt Kreis-Sprecherin Karla Hagner. Viele Termine seien in den zurückliegenden Wochen auch noch durchgeführt worden.