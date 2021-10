Wegen einer einer Baustelle in Börsborn kann die Buslinie 285 ab sofort den Ort Gries nicht mehr anfahren. Fahrgäste, die von oder nach Gries möchten, müssen daher auf die Linien 142 oder 148 ausweichen. Ein Umstieg ist am Omnibusbahnhof Schönenberg-Kübelberg möglich. Die Umleitung führt von Schönenberg über Brücken nach Steinbach und weiter nach Börsborn. Ersatzhaltestellen sind in Börsborn am Dorfgemeinschaftshaus eingerichtet. Die Haltestellen in Gries entfallen. Fahrten, die in Gries beginnen oder enden, werden bis dorthin gefahren. Nicht davon betroffen sind die Grundschulfahrten von Gries zur Grundschule nach Kübelberg. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis zum 14. November.