Der SV Herschweiler-Pettersheim, der SV Kohlbachtal und der SV Ohmbach gehen ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft im Jugendbereich ein. Dadurch soll der Jugendspielbetrieb aufrecht erhalten werden können. Die Jugendspielgemeinschaft trägt den Namen SG Herschweiler-Pettersheim/Ohmbachtal. In der demnächst beginnenden Saison werden Mannschaften von der B-Jugend bis zur G-Jugend (Bambini) an den Start gehen. In einer Pressemitteilung verweisen die Vereine auch darauf, dass „die Sportplätze der drei Vereine noch keine fünf Kilometer auseinander liegen“. Ansprechpartner sind Fabian Strauß (SV Herschweiler-Pettersheim, 0176 64924788), Philipp Holzapfel (SV Kohlbachtal, 0177 9198734), Lukas Krupp (0151 62782951) und Philipp Dittberner (beide SV Ohmbach, 01520 3249708).