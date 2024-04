Eine neu formierte kommunalpolitische Gruppierung strebt in den Kreistag: die Liste Danneck. Die Wählergruppe hat ihre Kandidatenliste bestimmt. Doch bis Montag müssen noch Unterschriften gesammelt werden.

Es handele sich um „eine sportliche Veranstaltung“, sagte Thomas Danneck am Mittwochabend in der Altenglaner Turn- und Sporthalle. Denn der Zeitdruck sei groß, um in das „Abenteuer Kreispolitik“ einzusteigen. Rund 20 Frauen und Männer hatten sich in Altenglan eingefunden, um die Bewerberliste der „nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählergruppe“ zu wählen.

Als Hauptmotiv nannte Danneck, der im Januar aus der SPD ausgetreten war, die Unzufriedenheit über die angespannte Finanzsituation der Kommunen. Von der Kommunalwahl müsse ein Signal an Land und Bund ausgehen, dass die Basis nicht einverstanden sei. Die Landespolitik orientiere sich an den Ballungsgebieten, die Westpfalz sei das fünfte Rad am Wagen. Die Gemeinden könnten ihre Pflichtaufgaben nicht mehr erfüllen, kritisierte der Rammelsbacher Ortsbürgermeister und fügte hinzu: „Wir wollen etwas verändern.“

Erfahrene Kommunalpolitiker und Neulinge

Er forderte, dass der im Landkreis geltende 600-Prozent-Deckel bei der Grundsteuer als Voraussetzung für die Genehmigung defizitärer Gemeindehaushalte in allen westpfälzischen Kreisen Anwendung finde. Diese Regelung hatte der Kreis nach Gesprächen mit der Mainzer Innen-Staatssekretärin Simone Schneider (SPD) den Kommunen mitgeteilt.

Gewählt wurden neben erfahrenen Kommunalpolitikern auch eine Reihe von Neulingen. Nach Listenführer Danneck rangiert auf Platz zwei Harald Leixner, der bei der Landratswahl 2017 als parteiloser Bewerber angetreten war. Der Landwirt, der das Naturfreundehaus Steinbach betreibt, ist auch Kreisvorsitzender der Umweltorganisation BUND. Zu den Kandidaten zählen auch der ehemalige Geschäftsführer der Stadtwerke Kusel, Friedrich Beck, der Offenbacher Hausarzt Roland Alt sowie die Ergotherapeutin Francis Götz. Weitere Bewerber sind neben anderen die Ortsbürgermeister von Altenglan, Ehweiler, Kappeln, Konken, Niederalben, Rutsweiler am Glan und Selchenbach.

Drei Sitze im Kreistag sind das Ziel

Damit die Liste Danneck für die 38 Kreistagssitze auch ziehen kann, muss die Wählergruppe noch trommeln. Bis Montag müssen nämlich 200 Unterschriften von Unterstützern des Wahlvorschlags vorliegen. Dann läuft die Ausschlussfrist für die Einreichung von Vorschlägen ab.

Bereits im März hatte das ehemalige SPD-Mitglied Danneck eine Liste für die Wahl zum Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan lanciert. In diesem Gremium strebt der Rammelsbacher für seine Liste fünf Sitze und mehr an. Für den Kreistag, in dem bisher SPD, CDU, Grüne, FWG, FDP und AfD in Fraktionsstärke vertreten sind, peilt er drei Sitze an.

Die Kandidaten

Die ersten 20 Bewerber der Liste Danneck für die Kreistagswahl am 9. Juni: Thomas Danneck (Rammelsbach), Harald Leixner (Börsborn), Otfried Buß (Kappeln), Michael Heß (Konken), Friedrich Beck (Kusel), Roland Alt (Offenbach-Hundheim), Roland Benner (Wahnwegen), Sacha Lorenz (Homberg), Francis Götz (Rammelsbach), Jonas Albert (Altenglan), Raphael Neudert (Börsborn), Gerald Harff-Cassel (Buborn), Benjamin Grund (Föckelberg), Thomas Kießling (St. Julian), Leroy Posch (Ehweiler), Christian Gießler (Konken), Stefanie Koch (Dennweiler-Frohnbach), Felix Leixner (Quirnbach), Andrea Schneider-Stichler (Altenglan), Stefan Reusemann (Ehweiler).