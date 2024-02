Kommunalpolitiker Thomas Danneck ist aus der SPD ausgetreten. Er sitzt unter anderem im Kreistag, ist Beigeordneter der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und Ortsbürgermeister in Rammelsbach.

Wackepicker, Impfzentrumskoordinator und Ortsbürgermeister: Was Thomas Danneck anpackt, das macht er mit großem Engagement. Immer wieder hat er in den vergangenen Monaten auf die teils desolate Finanzlage der Kommunen im Landkreis hingewiesen – lautstark in politischen Gremien, energisch vor Ort in Mainz. Jetzt hat der Rammelsbacher zum 31. Januar die SPD verlassen, wird im Bürgerinfoportal des Kreises als „parteilos“ geführt.

Als er in der RHEINPFALZ gelesen habe, dass die rheinland-pfälzische SPD in ihren Leitlinien zur Kommunalwahl davon schreibt, dass Städte und Dörfer finanziell gut ausgestattet seien, „da dachte ich mir: Jetzt reicht’s“. Offenbar seien die Sozialdemokraten im Land nicht auf die gut 70.000 Wählerstimmen im Kreis Kusel angewiesen, ärgert sich Danneck. Die Ortsbürgermeister würden Jahr für Jahr vom Land neue Auflagen bekommen, gleichzeitig fehlten die Gestaltungsspielräume. „Wir sind ja nur noch Befehlsempfänger – und das ist nicht mein Verständnis von kommunaler Selbstverwaltung.“ Danneck war seit September 1999 Mitglied der SPD.