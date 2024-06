Sein diesjähriges Serenadenkonzert gibt der Musikverein Kusel am Sonntag, 7. Juli, um 18 Uhr auf Burg Lichtenberg. Angekündigt sind „sowohl heitere Ständchen als auch nachdenklich stimmende, ruhige Klänge, im Einklang mit der Natur und von dieser inspiriert“.

Auf dem Programm stehen unter anderem Mozarts Serenade in Es, KV 375 für jeweils zwei Klarinetten, Hörner, Fagotte und Oboen, „Quiet City“, eine Bühnenmusik für Streichorchester, mit Stefan Butterbach an der Trompete und Anne Villiger am Englischhorn als Solisten, „The Lark Ascending“ von Ralph Vaughan Williams mit Diana Germain an der Violine und die viersätzige Orchestersuite „Masques et Bergamasques“ von Gabriel Fauré.

Karten gibt es an der Abendkasse und vorab in der Paracelsus Apotheke, Bahnhofstraße 63, in Kusel. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Fritz-Wunderlich-Halle statt.