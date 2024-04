„Die Situation des Vereins ist sehr angespannt“, schreibt der Vorsitzende des Musikvereins 1880 Hinzweiler. Ralf Lukas hofft, dass viele Mitglieder zur Krisen-Versammlung kommen.

Am Freitag, 19. April, findet um 19 Uhr in der Königslandhalle in Hinzweiler eine Mitgliederversammlung des Musikvereins 1880 Hinzweiler statt. Neben Neuwahlen, wird laut Lukas auch die Situation des Vereines angesprochen, die sehr angespannt sei. „Der Musikverein hat nicht mehr genug Musiker und kann im Moment keine Auftritte mehr annehmen“, sagt Lukas. Auf der Versammlung soll darüber gesprochen werden, wie es in Zukunft weitergeht.

Nach eigenen Angaben gehört der Musikverein 1880 Hinzweiler zu den ältesten in Rheinland-Pfalz und hatte in Hochzeiten (in den 1980er und 1990er Jahren) bis zu 40 aktive Mitglieder. Die traten in der ganzen Region bei Veranstaltungen auf. Alle Bemühungen, nach Corona wieder mehr Musiker zu finden, schlugen fehl.