Beim Überholvorgang sind am Sonntagmittag auf der L 182 in Richtung Kirn ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Der Sozius auf dem Motorrad wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, die Maschine musste abgeschleppt werden. Dies teilte die zuständige Lauterecker Polizei mit. Der Motorradfahrer habe das Auto überholt, als dieses abbiegen wollte, und dabei touchiert. Die Polizei geht davon aus, dass beide Fahrer Schuld an dem Zusammenstoß tragen.