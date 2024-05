Der Modellbauclub Freisen organisiert am Pfingstsonntag, 19. Mai, zum 17. Mal seine Modellbau- und Spielzeugbörse in der Bruchwaldhalle Freisen. Diese Veranstaltung gilt als die größte ihrer Art im Saarland und darüber hinaus. Auf mehr als 1500 Quadratmetern präsentieren mehr als 70 Händler alles rund ums Hobby Modellbau und Modelleisenbahn. Auch aus dem Ausland sind Aussteller dabei. In diesem Jahr wird auch wieder ein Anbieter von Vitrinen erwartet. Geöffnet ist von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist für Besucher unter 16 Jahren frei.