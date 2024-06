Der Waldmohrer Marktplatz wird wieder zum Festplatz. Von 14. bis 16. Juni steigt das alljährliche Marktplatzfest im Zentrum der Südkreis-Stadt. Dabei kommen auch Fußballfans auf ihre Kosten.

Drei Tage voller Live-Musik und Kulinarik stehen von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juni, in Waldmohr auf dem Programm. Die Stadt hat für die diesjährige Auflage des Marktplatzfestes ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Der Freitag startet – ganz traditionell – mit dem Fassbieranstich. Diese Ehre wird Kuseline Jil Biedinger zuteil, die den Hammer schwingen wird, um die ersten Gläser mit kühlem Gerstensaft zu befüllen.

Farblich könnte der Freitagabend von Schwarz-Rot-Gold dominiert werden. Am 14. Juni startet zeitgleich die Fußball-Europameisterschaft. Das Eröffnungsspiel der deutschen Auswahl, die in München um 21 Uhr auf Schottland trifft, wird live auf dem Marktplatzfest auf einer Großbildleinwand übertragen. Gut denkbar also, dass die eine oder andere Deutschlandfahne zu sehen sein wird.

Live-Musik vor und nach dem Kick

Bevor der Ball rollt, gibt es Musik auf die Ohren. Den Auftakt macht um 19 Uhr der Theaterverein Spieltrieb, der Musical- sowie Pop- und Rocksongs zum Besten geben wird. Ab 20 Uhr steht das Duo Jennie und Jens auf der Bühne. Die beiden werden nach Abpfiff des Fußballspiels – gegen 22.45 Uhr – auf eben jene zurückkehren.

Am Samstagabend geht es nahtlos weiter. Ab 20 Uhr treten „The Alligators“ auf, um eine Rock-’n’-Roll-Show zu bieten, „die bereits im letzten Jahr große Begeisterung beim Publikum hervorrief“, wie Stadtbürgermeister Jürgen Schneider sagt. An den beiden Abenden – Freitag und Samstag – gibt es zudem ein Kontrastprogramm für die jüngere Generation. Dafür bespielt ein DJ die Jugendbühne auf dem Walter-K.-Hanß-Platz.

Gottesdienst und Kindertanz

Am Sonntag geht es zunächst etwas ruhiger zu. Um 10 Uhr steht ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Programm, gefolgt von einem Auftritt der Pfarrkapelle Kübelberg. „Blasmusik gehört zu einem zünftigen Frühschoppen einfach dazu“, betont Schneider. Am Nachmittag, um 14 Uhr, bringen die Nachwuchstänzer des TV Waldmohr ihre Choreographie auf die Bühne des Marktplatzfestes. Zum Abschluss der dreitägigen Feierlichkeit wird die Band „Take Five“ noch einmal mit Party-Musik für Stimmung sorgen.

Für das leibliche Wohl sorgen insgesamt zehn Vereine aus Waldmohr. Unter anderem serviert die SPD Grumbeerwaffeln, während der TV Waldmohr Brat- und Currywurst sowie Steaks und Pommes kredenzt. Der Obst- und Gartenbauverein bietet Lyoner und Brezeln an sowie – ausschließlich am Sonntag – Leberknödel mit Sauerkraut und Brot.