Gleich mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 61-Jährigen zu, der am Donnerstag in Lauterecken randaliert hat. Zunächst hat der Mann mit einer Schaufel ein Lichtelement am Bahnhof beschädigt. Daraufhin hat eine Streife den Mann mit auf die Polizeidienststelle genommen und versucht, einen Betreuer zu informieren. Auf der Wache hat der 61-Jährige im Wartebereich die Klingelanlage und eine Lampe malträtiert. Da er sich auch im folgenden aggressiv verhielt, die Beamten beleidigte und drohte, das Gebäude samt Bediensteten „abzufackeln“, wurde er zur Behandlung in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.