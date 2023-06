Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Landrat Otto Rubly ist in den vergangenen Wochen bei den Landtagsfraktionen vorstellig geworden, um für die Kommunen in der Westpfalz eine bessere Finanzausstattung anzumahnen und das Gesetz für den Kommunalen Finanzausgleich in der aktuellen Form zu verhindern.

In der Kreisverwaltung und den Verbandsgemeinden wird seit Monaten fieberhaft gerechnet – auf Grundlage der sich ändernden Informationen vom Land gilt es zu prognostizieren, wie sich der neue Kommunale