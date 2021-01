Ende des Jahres löste sich der Landfrauenverein Sand auf. Frauen aus Sand waren schon länger in den Verein Schönenberg-Kübelberg eingetreten. Ein genereller Mitgliederschwund sei seit Beginn der Corona-Pandemie bei den Landfrauen nicht zu beobachten, betonen Kreisgeschäftsführerin Helga Stenschke- Heinz und Kreisvorsitzende Isabel Steinhauer-Theis. Um in der derzeitigen Situation dennoch Veranstaltungen anbieten zu können, setze man auf digitale Formate.

Die Auflösung des Ortsvereins Sand sei zwar schade, aber absehbar gewesen, schildert Helga Stenschke-Heinz. „Es hat sich einfach niemand gefunden, der den Vorsitz übernehmen wollte.“ Zudem seien die Mitglieder bereits über 80 Jahre alt gewesen und hätten bei großen Aktionen kaum noch mitorganisiert. „Die Jüngeren sind schon länger direkt dem größeren Verein Schönenberg-Kübelberg beigetreten. Da finden sich einfach mehr Gleichaltrige“, erklärt sie. Nur ein Mitglied war nach der Auflösung des Ortsvereins von Sand in den Ortsverein Schönenberg-Kübelberg gewechselt.

So etwas sei schon häufiger vorgekommen, ergänzt die Landfrauen-Kreisvorsitzende Isabel Steinhauer-Theis. Auch der Verein in Wiesweiler hatte sich vor einigen Jahren aufgelöst, die Mitglieder schlossen sich dem Verein in Lauterecken an, schildert sie. Weniger Vereine seien per se nicht schlecht, daraus ergeben sich sogar Vorteile: Frauen aus unterschiedlichen Ortsgemeinden oder Ortsteilen können sich in größerer Runde austauschen, mit mehr Mitgliedern könne man auch Veranstaltungen besser planen.

Stabile Mitgliederzahlen

Wie die meisten anderen Vereine auch, leiden die Landfrauen unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie, einen Mitgliederschwund erkennt Steinhauer-Theis deshalb aber nicht. „Natürlich ist es blöd, dass Veranstaltungen nicht möglich sind. Aber gerade in dieser Zeit merken wir, wie wichtig Vereine sind.“ Sie seien deshalb bemüht, den Kontakt nicht abreißen zu lassen und weiterhin engagiert zu bleiben. „In solchen Zeiten fühlt man sich schnell einsam. Das wollen wir verhindern.“

Digitale Angebote

Die Pandemie zwang die Landfrauen mit Blick auf die Veranstaltungsformate zum umdenken. Man setze verstärkt auf digitale Angebote, sagt Steinhauer-Theis. „Wir haben in den vergangenen Monaten die Lizenzen für Videoplattformen gekauft und unsere Ortsvorstände ausführlich geschult.“ Den digitalen Auftakt am 18. Februar macht eine vom Kreisverband Kusel organisierte Pralinen-Verkostung. Dazu bekommt jeder Teilnehmer eine Auswahl der Süßigkeiten zugeschickt, die dann ab 19 Uhr in einer Videokonferenz gemeinsam verkostet werden. Zusätzlich erklärt Schokoladen-Sommelière Katja Gröde die Herstellung von Schokolade und verrät Tipps und Tricks rund um das Thema. Anmeldungen unter der Telefonnummer 06385 993007 sind bis 8. Februar möglich. Die Teilnahme kostet für Mitglieder 18, für Nichtmitglieder 28 Euro.