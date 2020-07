Weil die Straßenmeisterei Wolfstein Unterhaltungsarbeiten an der Fahrbahn durchführt, muss die L 368 zwischen Hinzweiler und der Abfahrt Schneeweiderhof am Montag und Dienstag, 3. und 4. August, von 8 bis 15 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die L 372 nach Offenbach-Hundheim auf die B 420 nach Glanbrücken und die K 29 nach Horschbach umgeleitet.

Wie der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern weiter mitteilt, ist einen Tag später, am Mittwoch, 5. August, eine weitere Vollsperrung nötig – dieses Mal zwischen der Abfahrt Schneeweiderhof und Horschbach. Auch hier wird die Straße zwischen 8 und 15 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt hier über die K 29 nach Glanbrücken zur B 420 nach Offenbach-Hundheim, zur L 372 nach Hinzweiler. Laut LBM ist der Linienverkehr der DB Region von beiden Sperrungen aber nicht betroffen.