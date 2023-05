Mit dem Votum aus dem Kuseler Kreistag ist das 15-Million-Euro-Darlehen der drei kommunalen Gesellschafter für die Westpfalz-Klinikum GmbH am Mittwochnachmittag besiegelt worden. Gemäß der Anteile an der GmbH steuert Kaiserslautern neun Millionen Euro bei, es folgen der Kreis Kusel mit 3,75 und der Donnersbergkreis mit 2,25 Millionen Euro. Zurückgezahlt werden soll das Geld, das die Kommunen selbst aufnehmen müssen, bis Ende Oktober. So werde dem Klinikum Zeit verschafft, um ein Gesamtfinanzierungskonzept zu erarbeiten. In dieses sollten auch die Veränderungen eingearbeitet werden, die durch die Krankenhausreform des Bundes erwartet werden. Laufende Kredite mit Banken in Höhe von 7,5 Millionen Euro sollen verlängert werden, die Verhandlungen laufen, erklärte Thorsten Hemmer, Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums in Kusel. Auch nach Oktober würden Darlehen benötigt, Gespräche mit Finanzierern würden geführt. Die Banken könnten nach Gesetzeslage jedoch erst einspringen, wenn das Gesamtkonzept vorliege.