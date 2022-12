Die HSG Schwarzerden-Kusel fand im Spiel gegen RW Schaumberg II nur schwer ins Spiel und lief von Beginn an einem Rückstand hinterher. Trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd verloren die Kuseler so im letzten Spiel des Jahres mit 25:32 (13:18). In der B-Liga ist das Team bereits abgeschlagen.

Auf die ersten beiden Gegentore hatte die HSG noch eine direkte Antwort parat, doch nach einem 8:1-Lauf der Gäste aus Tholey waren die Kuseler Handballer bereits Mitte der ersten Halbzeit mit 3:10 in Rückstand. Schaumberg erzwang durch gute Abwehrarbeit überhastete Abschlüsse der HSG und konnte durch ihre großen Spieler gleich mehrere Würfe blocken. Die HSG hatte zudem viel Wurfpech und wurde erst gegen Ende der ersten Halbzeit treffsicherer. So verkürzte die Mannschaft von Trainer Christian Jung den Rückstand sogar noch auf drei Tore (13:16, 29.). Durch zwei weitere Treffer der Gäste ging es aber mit 13:18 in die Kabine.

Die HSG gestaltete die Partie zunächst ausgeglichener (17:21, 38.), doch Schaumberg erzielte drei Tore in Folge, wodurch ein Bruch im Kuseler Spiel entstand. Davon konnte sich die HSG nicht erholen und so wuchs der Rückstand bis auf zehn Tore an (20:30, 54.). Die letzten Minuten dienten dann nur noch der Ergebniskosmetik (25:32). Julian Kusch war mit elf Toren erfolgreichster Schütze der HSG Schwarzerden-Kusel.

Doch auch er konnte nicht verhindern, dass das letzte Spiel des Jahres mit einer Niederlage gegen den Tabellenzweiten RW Schaumberg II endete. Für das Team bedeutet dies nun Rang fünf in der B-Liga – bei sieben Teams. Die HSG hat bislang in fünf Spielen erst einen Saisonsieg erzielt und 2:8 Punkte. Das neue Jahr starten die Handballer ebenfalls mit einem Heimspiel am 21. Januar (20 Uhr, Sporthalle am Roßberg). Gegner ist dann die HSG Fraulautern-Überherrn III, die nach erst einem einzigen Spiel noch null Punkte aufweist.

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Müller, Wittke (Tor) - Bottelberger (1), Wolny (7/1), Jung (3), Helling, Kusch (11), Zimmer (1), Hofrichter (2)