Der Doppelmord an den beiden Polizisten im Januar bei Ulmet mag einen anderen Schluss zulassen. Fakt ist aber bei der Polizeiinspektion Kusel: Nirgendwo in der Westpfalz ist die Kriminalitätsrate so gering und gleichzeitig die Aufklärungsrate so hoch.

2333 Straftaten zählt die Polizei für 2021. In 1788 Fällen ermittelten die Beamten einen Täter. Das ist eine Quote von 76,5 Prozent und ein Rekordergebnis. Wobei Inspektionsleiter Christoph