Während der Corona-Pandemie hat die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein den kriminalpräventiven Rat wiederbelebt. Drei Veranstaltungen sind dieses Jahr geplant, die erste im Mai. Auch auf Anregungen von Bürgern soll eingegangen werden.

Schockanrufe, Enkeltricks, falsche Polizeibeamte – um diese Betrugsmaschen und mehr geht es bei der Informationsveranstaltung „Sicher Leben – Schutz vor Kriminalität im Alltag“ am Donnerstag, 11. Mai, um 15 Uhr im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung in Wolfstein. Eine Mitarbeiterin des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Westpfalz wird informieren und Fragen beantworten.

Die Veranstaltung zur Seniorensicherheit ist eine von drei in diesem Jahr geplanten Aktionen des Kriminalpräventiven Rates der VG Lauterecken-Wolfstein. Die zweite findet beim autofreien Lautertal statt: Es wird einen Infopoint zur Verkehrs- und vor allem Sicherheit beim Fahrradfahren geben. Bereits terminiert ist auch die Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz am Donnerstag, 2. November, 18 Uhr, in der Verwaltung in Lauterecken.

Netzwerke schaffen

Der Verbandsgemeinderat hatte im Jahr 2020 die Wiederbelebung des kriminalpräventiven Rats beschlossen, im Sommer 2021 eine Geschäftsordnung dafür erlassen. Als Aufgabe wird das Schaffen von Netzwerken zur Kriminalprävention genannt sowie die Beratung der Verbandsgemeinde. Lokale Kriminalitätsursachen sollen erforscht, die Bevölkerung aufgeklärt werden. Laut Geschäftsordnung gehören dem Rat neben Bürgermeister und Vertretern der Fraktionen auch Vertreter von Schulen, Kirchen, Senioren und der Polizei an. Erstmals war vor 13 Jahren über die Einsetzung eines kriminalpräventiven Rats entschieden worden.

Es wird informiert, dass Anregungen, Fragen und Tipps geschickt werden können an ordnungsamt@vg-lw.de, als Betreff solle „Kriminalprävention“ genannt werden.