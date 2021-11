Der neue Gutschein für das Remigiusland sollte im gesamten Kreis gültig sein.

Dass die Geschäfte und Gewerbetreibende näher zusammenrücken und auf sich aufmerksam machen, ist eine gute Sache. Die Aktion sollte nicht an den Grenzen der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan aufhören.

Andrea Schneider aus Schönenberg-Kübelberg, Vertreterin des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft in der Region, hatte den Remigiusland-Gutschein in Kusel-Altenglan empfohlen. Kontakte zur Verbandsgemeinde Oberes Glantal hat sie ebenfalls. Und mit der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein will sie darüber ins Gespräch kommen. Süd- und Nordkreis mit ins Boot zu holen, ist eine sehr gute Idee. Ein Gutschein für einen so großen Flächenkreis wäre ein Alleinstellungsmerkmal.