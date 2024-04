Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine musikalische Deutschstunde haben die Besucher der ehemaligen Synagoge am Samstag in Odenbach erlebt. In ihrem anspruchsvollen Programm holten Klaus Reiter, Albert Koch und Barbara Wesely Klassiker deutscher Liedermacher auf die Bühne. Zugleich erinnerten sie an den verstorbenen Musiker Denny Newman, der in Odenbach lebte.

Am Ende brauchte es schon gar keine Aufforderung mehr zum Mitsingen. Das taten die knapp 70 Besucher in der vollbesetzten früheren Synagoge von ganz allein – mit Freude und großer Inbrunst.