Frauen weinen um ihre Männer, Kinder um ihre Väter, Eltern um ihre Söhne: Bei einem schrecklichen Unfall fahren an einem dunklen Novembermorgen neun Männer auf dem Weg zur Arbeit in den Tod. Sie sitzen in einem Kleinbus, der von einem Sattelzug zermalmt wird. Dieser Tage jährt sich das damals so aufsehenerregende Geschehen zum 30. Mal.

Zunächst lässt lediglich ein lapidarer Warnhinweis zu einer unfallbedingten Vollsperrung der Autobahn aufhorchen. Nach und nach reihen sich ungezählte