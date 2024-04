Kusels Stadtbürgermeister Jochen Hartloff geht davon aus, dass die Kita Tuchfabrik im Juni in Betrieb genommen werden kann, auch wenn die Außenanlage dann vielleicht noch nicht im Detail fertig sei. Das sagte er in der jüngsten Sitzung des Kuseler Stadtrats. „Was lange währt, wird endlich gut.“ Reichlich lange hätten die Arbeiten gedauert. Die zeitliche Verzögerung führten der Stadtbürgermeister und Beigeordnete Julia Bothe bereits im Oktober im Gespräch mit der RHEINPFALZ auf fehlende Angebote für die verschiedenen Gewerke zurück. Die Fertigstellung der Räumlichkeiten in der ehemaligen Tuchfabrik habe sich dadurch in die Länge gezogen. Der Kuseler Stadtrat fasste jüngst einstimmig den Beschluss, dass die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan die Trägerschaft der Kita übernehmen soll. Die Kosten trägt die Stadt. Verschiedene Arbeiten wurden darüber hinaus noch vergeben, beispielsweise für die Rampe, sodass der Zugang zum Park barrierefrei erfolgen kann. Mit der Kita Tuchfabrik, die Platz für rund 20 Kinder unter zwei Jahren bieten soll, erhält die Kreisstadt eine fünfte Kindertagesstätte. Zum Einzugsbereich der Kita gehören neben der Stadt auch Blaubach und Ruthweiler.