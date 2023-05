Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unmut unter den Pfarrern und Verwunderung bei Eltern herrscht derzeit in den Gemeinden des ehemaligen Kirchenbezirks Lauterecken. Hintergrund ist die Kündigung des Kita-Vertrags der Ortsgemeinde Hinzweiler mit der Kirchengemeinde. Die Kommune favorisiert die Verbandsgemeinde als Träger. Damit befasst sich am Dienstag der Verbandsgemeinderat in Wolfstein.

Zu der Sitzung um 19.30 Uhr werden nach Informationen der RHEINPFALZ auch Kirchenvertreter kommen. Denn sie fürchten, dass das Beispiel Hinzweiler Schule macht, also weitere Ortsgemeinden kirchlichen