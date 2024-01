Die winterliche Wetterlage hat die Region weiterhin fest im Griff. Darüber hinaus hat die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag und Freitag erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen, von denen auch der Landkreis Kusel betroffen ist. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstagmorgen mitteilt, ist an beiden Tagen mit erheblichen Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen – auch im Bereich der Schülerbeförderung. „Die Busunternehmen, die vom Streik ausgenommen sind, haben mitgeteilt, dass aufgrund der Witterungsverhältnisse der Betrieb am Donnerstag bis auf Weiteres eingestellt wurde“, heißt es in der Mitteilung. Die Schulen und Kindertagesstätten seien bereits über die geplanten Streiks informiert und gebeten worden, Schüler und Eltern auf mögliche Ausfälle hinzuweisen.

Wegen des Schnees und glatter Fahrbahnen ist es am Donnerstag auch zu mehreren Verkehrsunfällen im Kreis gekommen. Verletzte gab es dabei glücklicherweise nicht. Die Polizeiinspektion Lauterecken vermeldet einen Unfall in Offenbach-Hundheim. Ein Autofahrer sei am Morgen wegen des Schnees von der Fahrbahn abgekommen und in einen Holzzaun gerutscht, berichtet ein Beamter auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Höhe des Schadens wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich auf der L355 zwischen Dittweiler und Paulengrund: Auch hier sei ein Autofahrer von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen und gegen einen Holzzaun gerutscht, informiert ein Polizeibeamter.

Zu einem Auffahrunfall auf glatter Fahrbahn kam es laut Polizei am Donnerstagmorgen in Kusel auf der B420. Die Schadenshöhe schätzen die Beamten auf rund 4000 Euro. In Ulmet sei zudem auf der K22 ein Lastwagen stehengeblieben, der kurzzeitig die Fahrbahn blockiert habe.