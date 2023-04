Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie ist jung und kommt von hier: Kathrin Habermann will Wirtschaft und Tourismus in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein anschubsen. Sie ist Wirtschaftsfördererin in einem Gebiet, in dem Entwicklung schon mangels geeigneter Flächen für große Neuansiedlungen gar nicht so einfach ist.

Doch die 30-Jährige geht seit August mit Freude an ihre neue Aufgabe: ihre Heimat voranzubringen. „Es ist so wunderschön bei uns“, sagt Kathrin Habermann. Auf Dauer weg zu gehen,