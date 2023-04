Der bekannte Kabarettist und Musiker Ramon Chormann gastiert am Freitag, 5. Mai, in der Königslandhalle Hinzweiler. Das rund zweieinhalbstündige Programm „Lauter Experte!“ beginnt um 20 Uhr.

Zehn Programme hat Ramon Chormann bereits auf die Bühne gebracht, in denen er sich immer so furchtbar „uffreescht“ und die fein gezeichneten Alltagsgeschichten so treffsicher auf den Punkt bringt, dass sich jeder in diesen Schilderungen wieder erkennt. Erbietet ein Wechselbad zwischen Kabarett, Satire und Comedy, gespickt mit berührend tief gehenden Liedern am Klavier und einer Singstimme, die an Udo Jürgens erinnert.

Nichts als Experten

In seinem aktuellen Programm widmet er sich ausführlich dem Expertentum, egal ob Gesundheits-, Finanz-, Wirtschafts-, Kunst-, Wissenschafts-, Sicherheits-, Kommunikations-, Brandschutz- oder Energie-, Dummbabbel- oder Spirituosen-Experte. Hier bekommt jeder sein Fett weg, denn Chormann lässt völlig leger und souverän die gnadenlose Wahrheit vom Stapel und spricht seinem Publikum damit aus der Seele. Hier wird mitgelacht, aber auch nachgedacht. Ramon Chormann sorgt bei aller Kritik für gute Stimmung, die wir alle in diesen Zeiten dringend gebrauchen können.

Karten gibt es für 24 Euro ab sofort bei Familie Kondratiuk, Hauptstraße 61 in Hinzweiler, Telefon 06304 7987, E-Mail karlheinzkondratiuk@myquix.de.